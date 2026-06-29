BD Comédie Un bordel phénoménal Zone des Avenauds Gond-Pontouvre
jeudi 15 octobre 2026 · Zone des Avenauds · Gond-Pontouvre
Informations pratiques
Gond-Pontouvre
BD Comédie Un bordel phénoménal
Zone des Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:45:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-15
Dans les années 30, Greta tenancière d’une maison close dans un coin perdu en Bavière, est témoin de phénomènes étranges…
.
Zone des Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the 1930s, Greta, the owner of a brothel in a remote corner of Bavaria, witnesses strange phenomena…
L’événement BD Comédie Un bordel phénoménal Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Gond-Pontouvre (Charente)
- Feu d’artifice à Gond-Pontouvre Stade municipal Gond-Pontouvre 13 juillet 2026
- Mariposa Festival Gond-Pontouvre 17 juillet 2026
- Soirs bleus ImproLocura Gond-Pontouvre 20 août 2026
- BD Comédie À un jour … Presque ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 5 septembre 2026
- Gond-Test #4 Skate park Gond-Pontouvre 13 septembre 2026