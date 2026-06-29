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AGENDA · Gond-Pontouvre

BD Comédie Un bordel phénoménal Zone des Avenauds Gond-Pontouvre

jeudi 15 octobre 2026 · Zone des Avenauds · Gond-Pontouvre

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Zone des Avenauds
Adresse
BD Comédie
Ville
16160 Gond-Pontouvre
Département
Charente
Tarif
16 16 16 Tarif réduit

Gond-Pontouvre

BD Comédie Un bordel phénoménal

Zone des Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:45:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-15

Dans les années 30, Greta tenancière d’une maison close dans un coin perdu en Bavière, est témoin de phénomènes étranges…
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Zone des Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49  magaroproduction@gmail.com

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English :

In the 1930s, Greta, the owner of a brothel in a remote corner of Bavaria, witnesses strange phenomena…

L’événement BD Comédie Un bordel phénoménal Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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