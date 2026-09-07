BD concert « Là où vont nos pères », restitution de résidence du groupe Washboard and the jazzy mates., La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 13 septembre 2026 · La Ferme d'en Haut · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
BD concert « Là où vont nos pères », restitution de résidence du groupe Washboard and the jazzy mates. Dimanche 13 septembre, 17h00 La Ferme d’en Haut Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Le trio Washboard and the Jazzy Mates adapte sur scène « Là où vont nos pères » (The Arrival), le chef-d’oeuvre sans paroles de Shaun Tan, Fauve d’or au Festival d’Angoulême 2008.
Cette bande dessinée raconte l’histoire universelle d’un homme qui quitte les siens, une valise à la main, pour partir à la recherche de meilleures perspectives dans un pays inconnu.
Sur scène, trois musiciens donnent corps à l’univers onirique et sépia de l’album : Alexandre Noclain (guitares jouet), Bruno Kamalski (batterie jouet « Pierrot ») et Maryline Pruvost (voix et claviers).
Toypianos, ukulélés, guitares et machines jouet sont détournés et réinventés pour faire surgir images et musique comme d’un rêve.
Le thème de l’exil y est traité avec simplicité, jamais simpliste, porté par un répertoire original où la voix tient une place importante.
Un spectacle intimiste et poétique tout public à partir de 8 ans.
Projet porté par l’association Zoone libre
GRATUIT
La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/la-ferme-d-en-haut-3-eme-trimestre »}]
Dimanche 13 septembre 2026 à 17h, à la Ferme d’en Haut BD concert
Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq
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