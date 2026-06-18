Beach Tour Prévention plage Le Pouliguen
Beach Tour Prévention plage Le Pouliguen jeudi 23 juillet 2026.
Le Pouliguen
Beach Tour Prévention
plage Avenue de saumur Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 12:30:00
fin : 2026-07-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Le Beach Tour Prévention fait escale à La Baule
Chaque été, les noyades restent une réalité préoccupante en France, avec une augmentation significative des accidents ces dernières années, notamment en mer et chez les jeunes publics. Face à ce constat, les services de l’État, en partenariat avec les communes accueillantes dont La Baule-Escoublac et de nombreux acteurs locaux, reconduisent le Beach Tour Prévention, un rendez-vous incontournable de sensibilisation sur le littoral.
Une opération de prévention au cœur de l’été
Le village itinérant s’installera sur la plage de La Baule le jeudi 23 juillet 2026, pendant les heures de surveillance, afin d’informer le public sur les risques liés à la baignade et de promouvoir les bons réflexes pour profiter de la mer en toute sécurité.
L’édition 2026 renforce son ambition sensibiliser largement tous les publics, notamment les jeunes, en proposant une approche à la fois ludique, pédagogique et accessible.
Un programme riche et ouvert à tous
Gratuit et accessible à tous enfants, adolescents, familles et seniors le Beach Tour Prévention propose de nombreuses animations
démonstrations de sauvetage en mer
initiations aux gestes de premiers secours
tests d’aisance aquatique
ateliers de prévention solaire
lecture du balisage et des courants
quiz pédagogiques autour de la baignade
jeux et activités sportives sur le sable
initiation aux nœuds marins
découverte des bons comportements à adopter sur le littoral
Un parcours d’activités permettra également aux participants de tenter leur chance à un tirage au sort pour remporter de nombreux lots.
Des nouveautés pour 2026
L’édition 2026 s’enrichit de nouvelles actions pour élargir son impact
un atelier dédié à la prévention des violences et incivilités dans le sport
la mobilisation d’ambassadeurs pour renforcer la sensibilisation auprès du public
un focus accru sur les jeunes et les accueils collectifs de mineurs
Un engagement collectif pour un été en sécurité
Coordonné par le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Loire-Atlantique, le Beach Tour Prévention rassemble de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et sportifs.
En sillonnant les plages du département tout au long du mois de juillet, ce dispositif itinérant poursuit une ambition forte faire de la baignade un moment de plaisir, en toute sécurité. .
plage Avenue de saumur Le Pouliguen 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Beach Tour Prévention Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Opéra sur écran Micro-Folie Le Pouliguen 18 juin 2026
- Balades découvertes du territoire à vélo Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 19 juin 2026
- Couture en folie Micro-Folie Le Pouliguen 19 juin 2026
- Fête de la musique concert LUTZ ETERNA Rue François Bougouin Le Pouliguen 19 juin 2026
- Iron Nau Plage du Nau Le Pouliguen 19 juin 2026