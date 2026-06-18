Beach Tour Prévention plage Le Pouliguen

Le Pouliguen

Beach Tour Prévention

plage Avenue de saumur Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 12:30:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Beach Tour Prévention fait escale à La Baule

Chaque été, les noyades restent une réalité préoccupante en France, avec une augmentation significative des accidents ces dernières années, notamment en mer et chez les jeunes publics. Face à ce constat, les services de l’État, en partenariat avec les communes accueillantes dont La Baule-Escoublac et de nombreux acteurs locaux, reconduisent le Beach Tour Prévention, un rendez-vous incontournable de sensibilisation sur le littoral.

Une opération de prévention au cœur de l’été

Le village itinérant s’installera sur la plage de La Baule le jeudi 23 juillet 2026, pendant les heures de surveillance, afin d’informer le public sur les risques liés à la baignade et de promouvoir les bons réflexes pour profiter de la mer en toute sécurité.

L’édition 2026 renforce son ambition sensibiliser largement tous les publics, notamment les jeunes, en proposant une approche à la fois ludique, pédagogique et accessible.

Un programme riche et ouvert à tous

Gratuit et accessible à tous enfants, adolescents, familles et seniors le Beach Tour Prévention propose de nombreuses animations

démonstrations de sauvetage en mer

initiations aux gestes de premiers secours

tests d’aisance aquatique

ateliers de prévention solaire

lecture du balisage et des courants

quiz pédagogiques autour de la baignade

jeux et activités sportives sur le sable

initiation aux nœuds marins

découverte des bons comportements à adopter sur le littoral

Un parcours d’activités permettra également aux participants de tenter leur chance à un tirage au sort pour remporter de nombreux lots.

Des nouveautés pour 2026

L’édition 2026 s’enrichit de nouvelles actions pour élargir son impact

un atelier dédié à la prévention des violences et incivilités dans le sport

la mobilisation d’ambassadeurs pour renforcer la sensibilisation auprès du public

un focus accru sur les jeunes et les accueils collectifs de mineurs

Un engagement collectif pour un été en sécurité

Coordonné par le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Loire-Atlantique, le Beach Tour Prévention rassemble de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et sportifs.

En sillonnant les plages du département tout au long du mois de juillet, ce dispositif itinérant poursuit une ambition forte faire de la baignade un moment de plaisir, en toute sécurité. .

plage Avenue de saumur Le Pouliguen 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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English :

L’événement Beach Tour Prévention Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44