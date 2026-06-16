Beach Tour Waterpolo et Nage Le Pouliguen vendredi 24 juillet 2026.

Le Pouliguen

Beach Tour Waterpolo et Nage

Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Beach Tour 2026 Waterpolo et nage.

Ligue de natation des Pays de la Loire. .

Plage du Nau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Beach Tour Waterpolo et Nage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44