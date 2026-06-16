Beach Tour Waterpolo et Nage Le Pouliguen
Beach Tour Waterpolo et Nage Le Pouliguen vendredi 24 juillet 2026.
Le Pouliguen
Beach Tour Waterpolo et Nage
Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Beach Tour 2026 Waterpolo et nage.
Ligue de natation des Pays de la Loire. .
Plage du Nau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Beach Tour Waterpolo et Nage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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