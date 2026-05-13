Beat box slamée chez Costi !, Pôle culturel Dordohna à Bergerac, Bergerac
Beat box slamée chez Costi !, Pôle culturel Dordohna à Bergerac, Bergerac samedi 23 mai 2026.
Beat box slamée chez Costi ! Samedi 23 mai, 21h00 Pôle culturel Dordohna à Bergerac Dordogne
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Retrouvons Maras et ses compères, artistes époustouflants, pour nous réveler le Musée Costi comme vous ne l’avez jamais vu !
Vous le pensiez très (trop ?) classique et rébarbatif ?
Au contraire, il est « in » et tellement sexy !
Pôle culturel Dordohna à Bergerac 1, rue de la mission 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 58 80 87 Le Pôle Culturel regroupe le Musée Costi (donation d’un sculpteur très influencé par la statuaire grecque), un espace d’exposition temporaire (3 expositions par an) et le CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (qui présente la ville labellisée d’Art et d’Histoire, des origines à nos jours). Parking du Foirail
Retrouvons Maras et ses compères, artistes époustouflants, pour nous réveler le Musée Costi comme vous ne l’avez jamais vu !
©Ville de Bergerac
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