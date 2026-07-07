Béatrice Berrut La nuit je mens Opéra de Limoges FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Informations pratiques

Limoges

Béatrice Berrut La nuit je mens Opéra de Limoges

FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 21:00:00

fin : 2027-04-06 22:30:00

Date(s) :

2027-04-06

En partenariat avec le Frac Artothèque

Béatrice Berrut, la pianiste et compositrice suisse qui fait chanter son clavier !

Après avoir joué une de ses compositions, Béatrice Berrut interprète un passage retranscrit par ses soins de la Symphonie n° 6 de Gustav Mahler, que certains entendent comme une déclaration d’amour de Gustav à sa femme Alma. Un magnifique prémice à La Nuit transfigurée de Arnold Schönberg, discussion et déclaration d’amour nocturne. Béatrice appelle paraphrase sa transcription car il ne s’agit pas tant de réécrire toutes les notes des six archets pour ses dix doigts, que de trouver un moyen de faire sonner cette musique pour les 88 touches du piano.

Durée 1h15. .

FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Béatrice Berrut La nuit je mens Opéra de Limoges

L’événement Béatrice Berrut La nuit je mens Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole