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AGENDA · Soissons

BÉATRICE BERRUT Soissons

mardi 13 octobre 2026 · Soissons

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Tarif
5 5 20 Tarif de base plein tarif

Soissons

BÉATRICE BERRUT

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

La pianiste Beatrice Berrut propose un voyage musical entre
romantisme et modernité, mêlant oeuvres originales et
transcriptions.
De Franz Liszt à Igor Stravinsky, en passant par Gustav
Mahler, le programme explore des univers contrastés et
évocateurs.
Un concert placé sous le signe de la magie, en écho à son
album Abracadabra.
La pianiste Beatrice Berrut propose un voyage musical entre
romantisme et modernité, mêlant oeuvres originales et
transcriptions.
De Franz Liszt à Igor Stravinsky, en passant par Gustav
Mahler, le programme explore des univers contrastés et
évocateurs.
Un concert placé sous le signe de la magie, en écho à son
album Abracadabra.   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Pianist Beatrice Berrut takes the audience on a musical journey between
Romanticism and modernity, blending original works and
transcriptions.
From Franz Liszt to Igor Stravinsky, via Gustav
Mahler, the program explores contrasting and
evocative worlds.
A concert steeped in magic, echoing her
album *Abracadabra*.

L’événement BÉATRICE BERRUT Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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