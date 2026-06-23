Informations pratiques

Soissons

BÉATRICE BERRUT

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

La pianiste Beatrice Berrut propose un voyage musical entre

romantisme et modernité, mêlant oeuvres originales et

transcriptions.

De Franz Liszt à Igor Stravinsky, en passant par Gustav

Mahler, le programme explore des univers contrastés et

évocateurs.

Un concert placé sous le signe de la magie, en écho à son

album Abracadabra.

La pianiste Beatrice Berrut propose un voyage musical entre

romantisme et modernité, mêlant oeuvres originales et

transcriptions.

De Franz Liszt à Igor Stravinsky, en passant par Gustav

Mahler, le programme explore des univers contrastés et

évocateurs.

Un concert placé sous le signe de la magie, en écho à son

album Abracadabra. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Pianist Beatrice Berrut takes the audience on a musical journey between

Romanticism and modernity, blending original works and

transcriptions.

From Franz Liszt to Igor Stravinsky, via Gustav

Mahler, the program explores contrasting and

evocative worlds.

A concert steeped in magic, echoing her

album *Abracadabra*.

L’événement BÉATRICE BERRUT Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois