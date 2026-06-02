Beaucoup de bruit pour rien MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 6 – 27 juin, certains samedis Ille-et-Vilaine

7€ et 3 €

Théâtre

Spectacle : Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare

Adaptation : C. Charpentier

Interprétation : Compagnie Pacé à l’Acte – Troupe d’ados de la MJC de Pacé

Une comédie shakespearienne revisitée par les ados

Découvrez « Beaucoup de bruit pour rien », l’une des comédies les plus étincelantes de Shakespeare, où quiproquos, amours tumultueuses et dialogues piquants s’enchaînent avec brio. Dans cette adaptation signée C. Charpentier, les jeunes comédiens de la Compagnie Pacé à l’Acte donnent une nouvelle jeunesse à ce classique intemporel, mêlant humour, énergie et modernité.

Samedi 6 juin à 20 h 30

Samedi 20 juin à 20 h 30

Samedi 27 juin 17 h 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T19:00:00.000+02:00

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https://mjcpace.com/agenda/beaucoup-de-bruit-pour-rien/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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