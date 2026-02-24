BEAUNE EN FÊTE

Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14

Week-end 2 jours 1 nuit

Offrez vous une escapade festive et élégante au cœur de la Bourgogne, entre Dijon et Beaune, deux villes emblématiques où patrimoine, gastronomie et art de vivre se conjuguent à merveille.

Ce séjour vous propose une immersion complète dans l’ambiance bourguignonne vous débuterez par la découverte libre de l’une des deux villes, Dijon ou Beaune, selon le programme. Flânez dans leurs ruelles historiques, admirez les façades pleines de caractère et laissez vous séduire par l’authenticité et le charme de ces destinations d’exception.

La magie continue en soirée avec un repas spectacle au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon. Dans une atmosphère chic et conviviale, profitez d’un dîner savoureux suivi d’un spectacle haut en couleurs mêlant danse, musique et émotions. Un moment festif et inoubliable qui fera briller votre soirée.

Le lendemain, partez à la découverte de l’autre ville pour compléter ce voyage au cœur de la Bourgogne. Entre patrimoine classé, traditions viticoles et ambiance chaleureuse, chaque étape vous réserve de belles surprises et des instants riches en découvertes.

Ce séjour vous offre ainsi l’équilibre parfait entre découverte culturelle, soirée spectaculaire et douceur de vivre bourguignonne. Une escapade idéale pour se divertir, s’évader et vivre un week-end festif rempli de charme et d’émotions. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 51 ptours@lpf-events.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BEAUNE EN FÊTE

L’événement BEAUNE EN FÊTE Dijon a été mis à jour le 2026-02-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)