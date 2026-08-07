Beautes noires (prolongation) Le Miroir du Temps Vichy

vendredi 7 août 2026 · Le Miroir du Temps · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Beautes noires (prolongation)

Le Miroir du Temps 5 place de la source de l’Hopital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Exposition des peintures de Marie-Antoinette Chalus, sur le thème des femmes africaines.

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Le Miroir du Temps 5 place de la source de l’Hopital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 34 98 12

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English :

Exhibition of paintings by Marie-Antoinette Chalus, on the theme of African women.

L’événement Beautes noires (prolongation) Vichy a été mis à jour le 2026-08-03 par Vichy Destinations