Beautes noires (prolongation) Le Miroir du Temps Vichy
vendredi 7 août 2026 · Le Miroir du Temps · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Beautes noires (prolongation)
Le Miroir du Temps 5 place de la source de l’Hopital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Exposition des peintures de Marie-Antoinette Chalus, sur le thème des femmes africaines.
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Le Miroir du Temps 5 place de la source de l’Hopital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 34 98 12
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English :
Exhibition of paintings by Marie-Antoinette Chalus, on the theme of African women.
L’événement Beautes noires (prolongation) Vichy a été mis à jour le 2026-08-03 par Vichy Destinations
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