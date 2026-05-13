Quatre saisons en mouvement place Aletti Vichy
Quatre saisons en mouvement place Aletti Vichy samedi 8 août 2026.
Vichy
Quatre saisons en mouvement
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Lorsque le compositeur Max Richter s’empare du chef-d’oeuvre de Vivaldi pour le recomposer , il offre un nouveau prisme aux célèbres Quatre Saisons.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
When composer Max Richter takes Vivaldi?s masterpiece and recomposes it, he offers a new prism to the famous Four Seasons.
L’événement Quatre saisons en mouvement Vichy a été mis à jour le 2026-05-13 par Vichy Destinations
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