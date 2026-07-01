Beaver Dam Company – Dive, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Beaver Dam Company – Dive Mardi 2 février 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T22:00:00+01:00

Fondée à Genève, en 2014, par le chorégraphe Édouard Hue, la Beaver Dam Company défend une danse contemporaine intense et physique, traversée par un désir de liberté. « Dive » submerge la scène d’une vague chorégraphique qui tire sa source de l’instinct du chorégraphe et des interprètes de la pièce. L’intuition comme génératrice de sensations et d’émotions !

Dans cette nouvelle pièce, Édouard Hue décide de creuser plus profondément la question du corps. Il propose à ses danseurs une recherche sur l’histoire de leur propre corps, en considérant chacun de leurs membres comme un être vivant qui lui est proche. Cette introspection organique lui permet une véritable plongée (dive – en anglais) dans la matière brute de la danse ; le corps humain avec les battements du cœur, le grincement des os et le bruit du sang dans les veines… Une exploration entre l’être et ses émotions corporelles, le reflet intérieur de chacun, une explosion !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/162/le_pin_galant/beaver_dam_company_edouard_hue »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Dive » submerge la scène d’une vague chorégraphique qui tire sa source de l’instinct du chorégraphe et des interprètes de la pièce. L’intuition comme génératrice de sensations et d’émotions ! Danse Contemporain

Zoee Dumont