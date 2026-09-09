Bébé Bouquine, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux
Informations pratiques
Bébé Bouquine Samedi 31 octobre, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T10:30:00+01:00 – 2026-10-31T11:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T10:30:00+01:00 – 2026-10-31T11:00:00+01:00
Sur inscription.
Passer un moment agréable en compagnie de votre enfant à écouter des histoires selectionnées avec soin par vos bibliothécaires.
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures & comptines pour les tout-petits
Visuel généré avec Canva
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