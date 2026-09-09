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Bébé Bouquine, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux

Bébé Bouquine, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Flora Tristan
Adresse
1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Bébé Bouquine Samedi 31 octobre, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T10:30:00+01:00 – 2026-10-31T11:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T10:30:00+01:00 – 2026-10-31T11:00:00+01:00

Sur inscription.
Passer un moment agréable en compagnie de votre enfant à écouter des histoires selectionnées avec soin par vos bibliothécaires.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures & comptines pour les tout-petits

Visuel généré avec Canva

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