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AGENDA · Montélimar

Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires Montélimar

mercredi 14 octobre 2026 · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Adresse
16 bd Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires

16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Dans le cadre des Cafés Littéraires, découvrez avec votre tout-petit des histoires et des comptines sur les albums d’Anne Crausaz
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16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

As part of the Cafés Littéraires series, discover stories and nursery rhymes from Anne Crausaz’s picture books with your little one

L’événement Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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