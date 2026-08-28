Informations pratiques

Montélimar

Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires

16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Dans le cadre des Cafés Littéraires, découvrez avec votre tout-petit des histoires et des comptines sur les albums d’Anne Crausaz

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16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

As part of the Cafés Littéraires series, discover stories and nursery rhymes from Anne Crausaz’s picture books with your little one

L’événement Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération