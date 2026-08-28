Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires Montélimar
mercredi 14 octobre 2026 · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires
16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Dans le cadre des Cafés Littéraires, découvrez avec votre tout-petit des histoires et des comptines sur les albums d’Anne Crausaz
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16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
As part of the Cafés Littéraires series, discover stories and nursery rhymes from Anne Crausaz’s picture books with your little one
L’événement Bébé Bouquine de la Médiathèque café littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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