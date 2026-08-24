Bébé bouquine Médiathèque de Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Bébé bouquine

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:15:00

fin : 2026-10-03 11:15:00

Date(s) :

2026-10-03

Des petites histoires, pour petites oreilles…

Des lectures interactives de livres adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.

Voici un Bébé bouquine spécial pour découvrir la sélection du Prix des tout-petits mise en voix par les bibliothécaires.

Public 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : Bébé bouquine

L’événement Bébé bouquine Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine