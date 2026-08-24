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Bébé bouquine Médiathèque de Parthenay Parthenay

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque de Parthenay · Parthenay

Bébé bouquine Médiathèque de Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Médiathèque de Parthenay
Adresse
6 Place Georges Picard
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Bébé bouquine

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:15:00
fin : 2026-11-14 11:15:00

Date(s) :
2026-11-14

Tous les 3èmes samedis du mois (ou presque), retrouvez nos histoires pour petites oreilles. Des lectures interactives adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.

Public de 0 à 3 ans avec accompagnateurs   .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Bébé bouquine

L’événement Bébé bouquine Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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