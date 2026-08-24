Bébé bouquine Médiathèque de Secondigny Secondigny
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Secondigny · Secondigny
Informations pratiques
Secondigny
Bébé bouquine
Médiathèque de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Des petites histoires, pour petites oreilles…
Des lectures interactives de livres adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.
Voici un Bébé bouquine spécial pour découvrir la sélection du Prix des tout-petits mise en voix par les bibliothécaires.
Public 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs .
Médiathèque de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
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English : Bébé bouquine
L’événement Bébé bouquine Secondigny a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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