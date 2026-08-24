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Bébé bouquine Médiathèque de Secondigny Secondigny

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Secondigny · Secondigny

Bébé bouquine Médiathèque de Secondigny Secondigny

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Secondigny
Adresse
21 Rue de l'Anjou
Ville
79130 Secondigny
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Secondigny

Bébé bouquine

Médiathèque de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Des petites histoires, pour petites oreilles…
Des lectures interactives de livres adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.

Voici un Bébé bouquine spécial pour découvrir la sélection du Prix des tout-petits mise en voix par les bibliothécaires.

Public 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs   .

Médiathèque de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 

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English : Bébé bouquine

L’événement Bébé bouquine Secondigny a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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