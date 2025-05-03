BEBE CONCERT ODE A LA JOIE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BEBE CONCERT ODE A LA JOIEBébé Concert – Ode à la Joie – Orchestre Lamoureux21.06.2026 – 11hPrésentationLa 9ème Symphonie, ultime symphonie de Beethoven, composée il y a tout juste 200 ans, offre une immense diversité musicale pour les oreilles des jeunes enfants. Avec son célèbre thème de l’Ode à la Joie qui apparaît dans le dernier mouvement, elle est parfaite pour initier à la musique symphonique : une énergie lumineuse qui donnera envie de chanter ! Véritable appel au bonheur, à la fraternité et à la joie entre les peuples, ce Bébé Concert vous invite à partager un moment de musique remarquable en famille, où toutes nos voix s’uniront pour célébrer la musique et la joie de vivre.INFORMATIONS PRATIQUESDurée : 30 minÂge : de 0 à 5 ansPlacement libre sur 2 catégories.Quel que soit son âge, tout spectateur doit être muni d’un billet

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92