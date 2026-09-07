Bébés au MAC VAL, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Bébés au MAC VAL Dimanche 20 septembre, 10h00 MAC VAL Val-de-Marne

Réservation obligatoire, nombre de places limité. Ouverture des réservations 15 jours avant la date choisie et jusqu’au lundi la précédant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Une visite au rythme des bébés, un temps privilégié de partage pour les parents et leurs enfants, une rencontre toute en émotions et sensations autour des œuvres et des livres du musée

Pour les enfants de 8 à 36 mois avec un ou deux adultes

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@macval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 91 64 23 »}] Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Une visite commentée pour bébés

© Tony Trichanh