Le Domaine départemental de Chérioux, d’un orphelinat à un campus d’excellence, Domaine départemental Adolphe Chérioux, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Le Domaine départemental de Chérioux, d’un orphelinat à un campus d’excellence Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Domaine départemental Adolphe Chérioux Val-de-Marne

Sur réservation. Places limitées. Visite non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Département du Val-de-Marne vous ouvre les portes du Domaine départemental Adolphe-Cherioux.

Situé sur le plateau de Vitry-sur-Seine, cet ancien internat, construit par le Département de la Seine au début du XXe siècle, est aujourd’hui devenu un campus universitaire en pleine mutation.

Venez découvrir son patrimoine architectural remarquable, la richesse de ses espaces paysagers et de son patrimoine arboré, ainsi que les projets en cours qui visent son ouverture progressive au grand public.

Un parcours commenté par les agents du Département vous sera proposé à l’intérieur du Domaine.

Domaine départemental Adolphe Chérioux 4 Route de Fontainebleau, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Moulin Vert Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229404 »}] Arrêt de tramway « Domaine Chérioux » ligne T7.

Visite commentée

Domaine Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine © CAUE 94