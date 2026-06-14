Bébés croque-livres Montargis
Bébés croque-livres Montargis mercredi 8 juillet 2026.
Montargis
Bébés croque-livres
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Bébés croque-livres
Un temps pour les tout-petits… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de jeux de doigts à partager. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Baby bookworms
L’événement Bébés croque-livres Montargis a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS
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