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Bébés croque-livres Montargis

Bébés croque-livres Montargis

Bébés croque-livres Montargis mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montargis

Bébés croque-livres

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Bébés croque-livres
Un temps pour les tout-petits… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de jeux de doigts à partager.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Baby bookworms

L’événement Bébés croque-livres Montargis a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS

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