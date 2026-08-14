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Bébés lecteurs à La Ménitré Médiathèque La Ménitré

vendredi 18 décembre 2026 · Médiathèque · La Ménitré

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
La Ménitré
Ville
49250 La Ménitré
Département
Maine-et-Loire
Tarif

La Ménitré

Bébés lecteurs à La Ménitré

Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 10:00:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

Bébés lecteurs à La Ménitré
Histoires, jeux, comptines pour tout-petits dans la douceur de Maman   .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80  culture@lamenitre.fr

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English :

Baby readers at La Ménitré

L’événement Bébés lecteurs à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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