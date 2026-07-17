Bébés lecteurs, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles

Informations pratiques

Bébés lecteurs Jeudi 24 septembre, 09h30, 10h15 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines

Sur inscription 15 jours avant la date

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T10:10:00+02:00

Fin : 2026-09-24T10:15:00+02:00 – 2026-09-24T10:55:00+02:00

Bibliothèque de Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 39 50 60 03 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 50 60 03 »}] La bibliothèque de Porchefontaine fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles. Elle est ouverte à tous pour venir lire, travailler, visiter librement, mais aussi découvrir la diversité des ressources et des services proposés.

Un moment à partager dans la convivialité entre les professionnels du livre et de la petite enfance, les bébés et leur famille.

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