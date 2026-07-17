Bébés lecteurs, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles
jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque de Porchefontaine · Versailles
Informations pratiques
Bébés lecteurs Jeudi 24 septembre, 09h30, 10h15 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines
Sur inscription 15 jours avant la date
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T10:10:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:15:00+02:00 – 2026-09-24T10:55:00+02:00
Bibliothèque de Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 39 50 60 03 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 50 60 03 »}] La bibliothèque de Porchefontaine fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles. Elle est ouverte à tous pour venir lire, travailler, visiter librement, mais aussi découvrir la diversité des ressources et des services proposés.
Un moment à partager dans la convivialité entre les professionnels du livre et de la petite enfance, les bébés et leur famille.
© Bibliothèques de Versailles
À voir aussi à Versailles (Yvelines)
- Soirée jeux, Ludothèque de Versailles, Versailles 17 juillet 2026
- La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée) Versailles 24 juillet 2026
- Visite guidée thématique : Un jardin de transmission depuis l’origine, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles 26 juillet 2026
- Les Grandes Eaux Nocturnes de Feu 2026 Jardins du Château de Versailles Versailles 16 août 2026
- Après-midi « Découverte des arts du cirque au musée Lambinet » 7-12 ans, Musée Lambinet, Versailles 27 août 2026