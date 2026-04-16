Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans
Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans jeudi 15 octobre 2026.
Bletterans
Bébés Lecteurs
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 09:15:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler. .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Bletterans a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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