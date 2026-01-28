Bébés lecteurs Médiathèque Lanvénégen

Bébés lecteurs

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Début : 2026-02-26 09:30:00

fin : 2026-02-26 11:30:00

2026-02-26

L’atelier bébé lecteurs est un rendez-vous privilégié de sensibilisation à la lecture pour les 6 mois à 3 ans. Belles histoires, comptines, jeux de doigts… Et un moment complice à partager avec le parent, grand-parent, nounou… Déroulement 20 à 30 minutes de lecture animée par la bibliothécaire, puis 20 minutes de lecture libre avec l’aide des adultes accompagnants, à partir du fonds BB que nous mettons à votre disposition. Pensez à vous inscrire en nous précisant le nombre et l’âge d’enfants qui seront présents. Sur réservation. .

