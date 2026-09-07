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AGENDA · Briouze

Bébés lecteurs, Médiathèque de Briouze, Briouze

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Briouze
Adresse
Place du Général de Gaulle, Briouze
Ville
61220 Briouze
Département
Orne
Tarif
Gratuit - sur inscription

Bébés lecteurs Mardi 15 septembre, 10h00, 10h30 Médiathèque de Briouze Orne

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.62.81.50 »}]
Des histoires et des comptines, c’est bon pour les petits ! 2 séances 10h et 10h30. 0-3 ans

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