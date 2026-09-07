Bébés lecteurs, Médiathèque de Briouze, Briouze

Informations pratiques

Bébés lecteurs Mardi 15 septembre, 10h00, 10h30 Médiathèque de Briouze Orne

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.62.81.50 »}]

Des histoires et des comptines, c’est bon pour les petits ! 2 séances 10h et 10h30. 0-3 ans