AGENDA · Briouze
Bébés lecteurs, Médiathèque de Briouze, Briouze
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze
Informations pratiques
Bébés lecteurs Mardi 15 septembre, 10h00, 10h30 Médiathèque de Briouze Orne
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.62.81.50 »}]
Des histoires et des comptines, c’est bon pour les petits ! 2 séances 10h et 10h30. 0-3 ans
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