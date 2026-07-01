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Bébés lecteurs « Ours ou panda ? », Médiathèque Ludothèque Intercommunale, Delme

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Ludothèque Intercommunale · Delme

Bébés lecteurs « Ours ou panda ? », Médiathèque Ludothèque Intercommunale, Delme

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Ludothèque Intercommunale
Adresse
7 impasse Saint Germain 57590 Delme
Ville
57590 Delme
Département
Moselle
Tarif
animation limitée à 10 enfants

Bébés lecteurs « Ours ou panda ? » Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque Ludothèque Intercommunale Moselle

animation limitée à 10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

Clac la tortue vous fera passer un moment tout doux avec ses amis. Au programme, des lectures et des comptines !

(Animation gratuite, 0-4 ans, sur inscription)

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©médiathèque

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