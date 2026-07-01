Bébés lecteurs « Ours ou panda ? », Médiathèque Ludothèque Intercommunale, Delme
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Ludothèque Intercommunale · Delme
Informations pratiques
Bébés lecteurs « Ours ou panda ? » Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque Ludothèque Intercommunale Moselle
animation limitée à 10 enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00
Clac la tortue vous fera passer un moment tout doux avec ses amis. Au programme, des lectures et des comptines !
(Animation gratuite, 0-4 ans, sur inscription)
Médiathèque Ludothèque Intercommunale 7 impasse Saint Germain 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est 0387013991 https://www.mediathequededelme.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediathequededelme@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0387013991 »}]
Biblis en folie 2026
©médiathèque
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