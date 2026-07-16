Bébés lecteurs, Totems, Pacé
vendredi 25 septembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Bébés lecteurs Vendredi 25 septembre, 09h30, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T09:30:00+02:00 – 2026-09-25T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T11:30:00+02:00
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.
Vendredi 25 septembre à 9h30 et à 10h30
Réservation conseillée
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons. Sur inscription
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