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Bébés lecteurs Totems Pacé

samedi 10 octobre 2026 · Totems · Pacé

Bébés lecteurs Totems Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Bébés lecteurs Totems Pacé Samedi 10 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons. Réservation conseillée.
Samedi 10 octobre à 11h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T11:45:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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