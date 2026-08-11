Informations pratiques

Bébés lecteurs Totems Pacé Jeudi 10 décembre, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.

Jeudi 10 décembre à 9h30 et à 10h30

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-10T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-10T11:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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