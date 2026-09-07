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Bébés lecteurs, Totems, Pacé

jeudi 10 décembre 2026 · Totems · Pacé

Bébés lecteurs, Totems, Pacé

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit - Réservation conseillée

Bébés lecteurs Jeudi 10 décembre, 09h30, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T09:30:00+01:00 – 2026-12-10T10:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T10:30:00+01:00 – 2026-12-10T11:30:00+01:00

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.
Jeudi 10 décembre à 9h30 et à 10h30
Réservation conseillée.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons. Animation

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