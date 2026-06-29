Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 5 décembre 2026.

Conférence par Françoise Croset, historienne.

Cette rencontre est organisée par l’association SOS-Casamance et par l’AHTIS,

Association pour l’Histoire des Tirailleurs Sénégalais.

Bécaye Diaïté en habits militaires ; Crédits : AHTIS

Conférence : Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli

Le samedi 05 décembre 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-05T16:30:00+01:00

fin : 2026-12-05T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-05T15:30:00+02:00_2026-12-05T17:30:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

+33153092610



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