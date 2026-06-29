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Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 5 décembre 2026.

Lieu
Bibliothèque Goutte d'Or
Adresse
2-4 rue Fleury
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026

Conférence par Françoise Croset, historienne.

Cette rencontre est organisée par l’association SOS-Casamance et par l’AHTIS,
Association pour l’Histoire des Tirailleurs Sénégalais.

Bécaye Diaïté en habits militaires
Bécaye Diaïté en habits militaires ; Crédits : AHTIS

Conférence : Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli
Le samedi 05 décembre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T16:30:00+01:00
fin : 2026-12-05T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T15:30:00+02:00_2026-12-05T17:30:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury  75018 Paris
+33153092610


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