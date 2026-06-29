Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli Bibliothèque Goutte d’Or Paris
Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 5 décembre 2026.
Conférence par Françoise Croset, historienne.
Cette rencontre est organisée par l’association SOS-Casamance et par l’AHTIS,
Association pour l’Histoire des Tirailleurs Sénégalais.
Conférence : Bécaye Diaïté, un tirailleur sénégalais de la deuxième guerre mondiale sorti de l’oubli
Le samedi 05 décembre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T16:30:00+01:00
fin : 2026-12-05T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T15:30:00+02:00_2026-12-05T17:30:00+02:00
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
+33153092610
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