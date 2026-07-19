Informations pratiques

Rouen

Beethoven, Brahms

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:50:00

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05

Durée 1h50, entracte inclus

Cap sur le romantisme allemand dans ce programme en deux temps, où la ferveur populaire des Danses hongroises rencontre le lyrisme et la fougue de Beethoven.

Aux accents folkloriques de Brahms répond le raffinement de Beethoven. À la vitalité des célèbres Danses hongroises répond l’immuable de la symphonie et du concerto, leurs mouvements alternant le vif et le lent, la virtuosité et la poésie. Mais des deux styles, s’il fallait retenir un trait commun, c’est l’énergie déployée par deux compositeurs qui parlent la même langue, bien décidés à communiquer leur fougue aux cœurs épris de liberté. En interprète fidèle et investi, avec le panache qu’on lui connaît, David Fray est à coup sûr de ceux-là.

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Beethoven, Brahms

L’événement Beethoven, Brahms Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité