Beethoven Chausson | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes place Sully Chamalières
vendredi 18 septembre 2026 · place Sully · Chamalières
Informations pratiques
Chamalières
Beethoven Chausson | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes
place Sully Église Notre-Dame, Chamalières Chamalières Puy-de-Dôme
Tarif : 13 – 13 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
ERNEST CHAUSSON
Poème pour violon et orchestre opus 25 (arr. pour cordes David Walter)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor à cordes n° 14 en ut dièse mineur opus 131 (version pour orchestre)
Pierre Fouchenneret violon et direction
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place Sully Église Notre-Dame, Chamalières Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr
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English :
ERNEST CHAUSSON
Po%E8me for Violin and Orchestra, Op. 25 (arr. for strings by David Walter)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
String Quartet No. 14 in C-sharp minor, Op. 131 (orchestral version)
Pierre Fouchenneret: violin and conductor
L’événement Beethoven Chausson | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Chamalières a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans
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