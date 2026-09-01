Beethoven Chausson | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes place Sully Chamalières

Informations pratiques

Chamalières

Beethoven Chausson | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

place Sully Église Notre-Dame, Chamalières Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

ERNEST CHAUSSON

Poème pour violon et orchestre opus 25 (arr. pour cordes David Walter)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quatuor à cordes n° 14 en ut dièse mineur opus 131 (version pour orchestre)

Pierre Fouchenneret violon et direction

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place Sully Église Notre-Dame, Chamalières Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

ERNEST CHAUSSON

Po%E8me for Violin and Orchestra, Op. 25 (arr. for strings by David Walter)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

String Quartet No. 14 in C-sharp minor, Op. 131 (orchestral version)

Pierre Fouchenneret: violin and conductor

L’événement Beethoven Chausson | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Chamalières a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans