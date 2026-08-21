Concert de l’Orchestre National d’Auvergne dans l’église Notre-Dame de Chamalières, Eglise Notre-Dame de Chamalieres, Chamalières

Informations pratiques

Concert de l’Orchestre National d’Auvergne dans l’église Notre-Dame de Chamalières Vendredi 18 septembre, 19h00 Eglise Notre-Dame de Chamalieres Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

En ouverture des Journées Européennes du Patrimoine, la ville propose un concert de l’Orchestre National d’Auvergne à l’église Notre-Dame de Chamalières

Programme : Ernest CHAUSSON Poème pour violon et orchestre Opus 25 & Ludwig van BEETHOVEN Quatuor à cordes n° 14 en Ut dièse mineur Opus 131

Eglise Notre-Dame de Chamalieres 63400 Chamalières Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/plus-de-spectacle-CHAMALIERES.wb?REFID=dD8PAAAAAAAAAAAADgBHCvwlT7dvfvjA »}] La collégiale Notre-Dame est l’un des cinq sanctuaires bâtis à l’époque médiévale au centre de Chamalières. Le massif occidental et la nef, construits en arkose, sont pré-roman. Le dessin du chevet comprenant quatre chapelles rayonnantes était typique des églises romanes auvergnates, avant d’être transformé par le voûtement en croisées d’ogives en pierre de Volvic du XVIIe siècle.

En ouverture des Journées Européennes du Patrimoine, la ville propose un concert de l’Orchestre National d’Auvergne à l’église Notre-Dame de Chamalières

©villedechamalières