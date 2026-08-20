Sur les traces des résistants / déportés locaux, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance, de l'internement et de la déportation · Chamalières

Informations pratiques

Sur les traces des résistants / déportés locaux Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez sur la trace des Résistants et déportés locaux grâce aux jeux de piste organisés par le musée de la Résistance.

Durée : 1h environ. En autonomie. Activité accessible aux personnes à mobilité réduite.

Samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation 7, place de Beaulieu 63400 CHAMALIERES Chamalières 63400 Les Galoubies Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 23 34 https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-resistance-de-linternement-et-de-la-deportation/ Crée en 1994 par Jean Bac, le musée de la Résistance aborde l’histoire de la Seconde Guerre mondiale d’un point de vue local, national et international. Il explore diverses thématiques : la vie quotidienne, la résistance, la collaboration, l’internement et la déportation. Des expositions temporaires en lien avec ce conflit sont proposées tout au long de l’année.

Partez sur la trace des Résistants et déportés locaux grâce aux jeux de piste organisés par le musée de la Résistance.

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