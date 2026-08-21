Dans les coulisses du Musée de la Résistance, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation · Chamalières

Informations pratiques

Dans les coulisses du Musée de la Résistance Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Puy-de-Dôme

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Découvrez les différentes actions d’un musée lorsque les portes sont fermées au public.

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place Beaulieu, 63400 Chamalières, France Chamalières 63400 Les Galoubies Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762334 https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-resistance-de-linternement-et-de-la-deportation Crée en 1994 par Jean Bac, le musée de la Résistance aborde l’histoire de la Seconde Guerre mondiale d’un point de vue local, national et international. Il explore diverses thématiques : la vie quotidienne, la résistance, la collaboration, l’internement et la déportation. Des expositions temporaires en lien avec ce conflit sont proposées tout au long de l’année. Bus : lignes C, E4 et E7 – arrêt Berthelot.

Découvrez les différentes actions d’un musée lorsque les portes sont fermées au public.

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