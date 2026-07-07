Beethoven et compagnie – Aria Voce L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-10 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 8e à 18€

Imaginez un soir d’hiver à Vienne, quelque part entre 1810 et 1820. Dans un salon chaleureux se retrouvent quelques génies… Aria Voce vous invite à rejoindre ce cénacle, dans lequel chaque oeuvre est une parole adressée autant aux Hommes qu’au ciel. Haydn y apporte sa sérénité lumineuse, Schubert sa tendresse mélancolique, Mendelssohn son élan ardent et Brahms sa gravité apaisée. Ces voix traversent les siècles pour former une seule et même confidence, intime, universelle, profondément humaine.

L’Auditorium Rezé 44400



Afficher la carte du lieu L’Auditorium et trouvez le meilleur itinéraire

