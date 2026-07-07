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Beethoven et compagnie – Aria Voce L’Auditorium Rezé

mardi 10 novembre 2026 · L'Auditorium · Rezé

Beethoven et compagnie – Aria Voce L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
L'Auditorium
Adresse
2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8e à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-10 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 8e à 18€  

Imaginez un soir d’hiver à Vienne, quelque part entre 1810 et 1820. Dans un salon chaleureux se retrouvent quelques génies… Aria Voce vous invite à rejoindre ce cénacle, dans lequel chaque oeuvre est une parole adressée autant aux Hommes qu’au ciel. Haydn y apporte sa sérénité lumineuse, Schubert sa tendresse mélancolique, Mendelssohn son élan ardent et Brahms sa gravité apaisée. Ces voix traversent les siècles pour former une seule et même confidence, intime, universelle, profondément humaine.

L’Auditorium Rezé 44400

Beethoven et compagnie


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