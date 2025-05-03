BEETHOVEN, LA NEUVIEME – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

BEETHOVEN, LA NEUVIEME – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt dimanche 21 juin 2026.

BEETHOVEN, LA NEUVIEME Début : 2026-06-21 à 17:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BEETHOVEN, LA NEUVIEMEDécouvrez les grandes œuvres symphoniques avec l’Orchestre Lamoureux, avec l’Hymne à la joie interprétée par l’orchestre et en chansigne par un chœur d’enfants sourds ou malentendants.La Symphonie n°9 de Beethoven est le chef-d’œuvre qui a véritablement révolutionné le genre symphonique. En dépit de sa surdité, Beethoven a dirigé la première à Vienne, s’appuyant sur les vibrations de sa propre création. L’Orchestre Lamoureux l’a interprétée à maintes reprises, avec des chefs d’orchestre emblématiques tels que Louis Frémaux, Michel Plasson, Yves Abel et Yutaka Sado en 2011. Sous la direction d’Adrien Perruchon, l’Orchestre relève un nouveau défi, alliant l’intensité de la symphonie à une dimension inclusive forte dans son final, marqué par la présence d’un Chœur d’enfants sourds ou malentendants, qui interprèteront l’Hymne à la joie en chansigne. Une expérience inédite à vivre à l’Auditorium de la Seine musicale en ce jour de Fête de la musique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92