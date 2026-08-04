BEETHOVEN LE BICENTENAIRE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BEETHOVEN LE BICENTENAIRE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-01 20:30:00

fin : 2027-03-02

Date(s) :

2027-03-01

La musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre nous dit Beethoven. Venez rêver avec lui.

C’est un anniversaire que nous ne pouvions pas manquer le 200ème de la disparition de Beethoven, qui n’écrivait pas pour ses contemporains, mais bien pour nous, lointains héritiers d’une longue tradition musicale. Ce n’est pas pour vous, c’est pour les générations futures ! s’écrie-t-il auprès de musiciens qui se plaignent de la difficulté de leurs partitions.

Voilà tout Beethoven, premier compositeur à n’écrire pour aucun maître. Ni Haydn, ni Mozart ne connaîtront cette liberté, eux qui devront répondre à des commandes de leurs employeurs respectifs. Si Haydn écrira 104 symphonies, Mozart n’en fera que 41, et Beethoven 9 seulement. N’y voyez pas un appauvrissement de l’inspiration, mais plutôt la libération du compositeur de son statut d’employé pour accéder à celui de créateur libre et indépendant. Quand on compose sur commande, il faut composer vite, et dans le cadre d’un budget serré. Pas étonnant dès lors que certaines œuvres se ressemblent.

Chez Beethoven, tout est unique. Récemment, nous avons pu écouter une 10ème symphonie de Beethoven faite par une IA. Sincèrement, c’est troublant. Mais la lassitude vient vite. Il n’y a pas, définitivement pas, ce souffle épique, cette sourde douleur et ce défi permanent à la face du monde qui caractérisent certaines des œuvres de Beethoven.

La 7ème symphonie et le concerto l’Empereur que nous vous proposons ici sont pour nous parmi les plus représentatives de ce compositeur de légende. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 16 34

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English :

Music is like a dream I can no longer hear, Beethoven tells us. Come and dream with him.

L’événement BEETHOVEN LE BICENTENAIRE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE