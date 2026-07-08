Beethoven l’Empereur Salle Gaveau Paris
dimanche 31 janvier 2027 · Salle Gaveau · Paris
Informations pratiques
Beethoven l’Empereur
Concert symphonique dirigé par Adrien Perruchon
Ce grand voyage beethovénien débute par son concerto le plus emblématique sous les doigts d’Arielle Beck, étoile montante du piano français, sacrée Révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique classique 2026.
Avant de composer son ultime symphonie, Beethoven revient aux sources du classicisme avec sa pétillante Huitième, dont le final, riche en ruptures et dissonances, est un modèle d’humour musical.
Dim 31 jan • 18h à la Salle Gaveau
Jeu 4 fév • 20h30 au Centre Culturel Malesherbes de Maisons-Laffitte (4 fév)
Distribution
Adrien Perruchon, direction
Arielle Beck, piano
PROGRAMME
Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano n°5, op. 73 « L’Empereur »
Symphonie n°8, op. 93
Ce grand voyage beethovénien débute par son concerto le plus emblématique sous les doigts d’Arielle Beck.
Le dimanche 31 janvier 2027
de 18h00 à 19h30
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-31T19:00:00+01:00
fin : 2027-01-31T20:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-31T18:00:00+02:00_2027-01-31T19:30:00+02:00
Salle Gaveau 45, rue de la Boétie 75008 Paris
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