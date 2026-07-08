Beethoven l’Empereur Salle Gaveau Paris

Informations pratiques

Beethoven l’Empereur

Concert symphonique dirigé par Adrien Perruchon

Ce grand voyage beethovénien débute par son concerto le plus emblématique sous les doigts d’Arielle Beck, étoile montante du piano français, sacrée Révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique classique 2026.

Avant de composer son ultime symphonie, Beethoven revient aux sources du classicisme avec sa pétillante Huitième, dont le final, riche en ruptures et dissonances, est un modèle d’humour musical.

Dim 31 jan • 18h à la Salle Gaveau

Jeu 4 fév • 20h30 au Centre Culturel Malesherbes de Maisons-Laffitte (4 fév)

Distribution

Adrien Perruchon, direction

Arielle Beck, piano

PROGRAMME

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°5, op. 73 « L’Empereur »

Symphonie n°8, op. 93

Ce grand voyage beethovénien débute par son concerto le plus emblématique sous les doigts d’Arielle Beck.

Le dimanche 31 janvier 2027

de 18h00 à 19h30

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-31T19:00:00+01:00

fin : 2027-01-31T20:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-31T18:00:00+02:00_2027-01-31T19:30:00+02:00

Salle Gaveau 45, rue de la Boétie 75008 Paris



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