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Beethoven l’Empereur Salle Gaveau Paris

dimanche 31 janvier 2027 · Salle Gaveau · Paris

Beethoven l’Empereur Salle Gaveau Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Lieu
Salle Gaveau
Adresse
45, rue de la Boétie
Ville
75008 Paris
Département
Paris

Beethoven l’Empereur
Concert symphonique dirigé par Adrien Perruchon

Ce grand voyage beethovénien débute par son concerto le plus emblématique sous les doigts d’Arielle Beck, étoile montante du piano français, sacrée Révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique classique 2026.
Avant de composer son ultime symphonie, Beethoven revient aux sources du classicisme avec sa pétillante Huitième, dont le final, riche en ruptures et dissonances, est un modèle d’humour musical.

Dim 31 jan • 18h à la Salle Gaveau

Jeu 4 fév • 20h30 au Centre Culturel Malesherbes de Maisons-Laffitte (4 fév)

Distribution
Adrien Perruchon, direction
Arielle Beck, piano

PROGRAMME

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°5, op. 73 « L’Empereur »
Symphonie n°8, op. 93

Ce grand voyage beethovénien débute par son concerto le plus emblématique sous les doigts d’Arielle Beck.
Le dimanche 31 janvier 2027
de 18h00 à 19h30
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-31T19:00:00+01:00
fin : 2027-01-31T20:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-31T18:00:00+02:00_2027-01-31T19:30:00+02:00

Salle Gaveau 45, rue de la Boétie  75008 Paris

Arielle Beck – Piano & l’Orchestre Lamoureux


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