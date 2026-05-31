Beija Jeanzac quartet Le Melville Paris
Beija Jeanzac quartet Le Melville Paris mardi 23 juin 2026.
Beïja Jeanzac, c’est 25 ans de concerts à travers le monde : chanteur, auteur-compositeur et harmoniciste d’exception.
Après des passages au New Morning, au Sunset, à la Créole Beach, et bien d’autres scènes, il aura le grand plaisir de présenter son dernier projet Swing Toon au Melville.
Cet opus mêle l’esprit swing des années 50 — dans la lignée de Louis Jordan — à une écriture espiègle et allègre, invitant à taper du pied et à balancer les hanches.
La promesse : repartir avec le sourire aux lèvres et le cœur en fête.
Beija Jeanzac : chant, harmonica
Benoit De Mesmay : piano
Christian Duperray : contrebasse, basse
Thierry Tardieu : batterie
Beïja Jeanzac, artiste de renommée mondiale, présente son projet Swing Toon au Melville. Un mélange de swing des années 50 et de textes joyeux pour une soirée mémorable, sourires garantis !
Le mardi 23 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T20:30:00+02:00_2026-06-23T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5907
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