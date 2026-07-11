Informations pratiques

Béziers

BEL-AMI

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

L’ambition n’a pas de limite. Le chef-d’œuvre de Maupassant n’a rien perdu de son mordant.

Paris, dans les années 1880. Sans fortune mais animé d’une ambition sans limites, Georges Duroy arrive dans la capitale avec une seule idée en tête se faire un nom. Séducteur habile et opportuniste, il gravit les échelons de la haute société parisienne grâce à son charme et à son intelligence des rapports de pouvoir. Derrière chacun de ses succès se dessinent les femmes qui, tour à tour, le guident, l’inspirent et l’élèvent au-dessus de sa condition. Toutes finiront par lui donner le même surnom Bel-Ami. Chef-d’œuvre incontournable de Maupassant, Bel-Ami brosse le portrait d’un ambitieux prêt à tout pour réussir. Une satire sociale d’une étonnante modernité, où l’arrivisme, la séduction et la soif de pouvoir trouvent encore un puissant écho aujourd’hui.

Spectacle conseillé à partir de 12 ans. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BEL-AMI

Ambition knows no bounds. Maupassant’s masterpiece has lost none of its bite.

L’événement BEL-AMI Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34