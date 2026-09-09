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Belcier en devenir, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux

dimanche 27 septembre 2026 · Place Ferdinand Buisson · Bordeaux

Belcier en devenir, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Place Ferdinand Buisson
Adresse
33800 Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Belcier en devenir Dimanche 27 septembre, 14h30 Place Ferdinand Buisson Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Engagé dans l’opération d’intérêt national Euratlantique, Belcier promet de devenir un quartier incontournable. Centre d’affaires, nouveaux habitats et équipements culturels cohabitent avec les vestiges de son passé industriel et ouvrier.  

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/458

Place Ferdinand Buisson 33800 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/458 »}]
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