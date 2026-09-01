UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Belfort

Belfort à la loupe Belfort

samedi 19 septembre 2026 · Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Belfort

Belfort à la loupe

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A l’écoute de votre guide, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par la vie quotidienne. Que vous soyez adulte, enfant, et surtout grand enfant, laissez-vous porter et découvrez Belfort autrement.
A partir de 7 ans
Sur réservation   .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Belfort à la loupe

L’événement Belfort à la loupe Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)