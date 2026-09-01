Informations pratiques

Belfort

Belfort à la loupe

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’écoute de votre guide, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par la vie quotidienne. Que vous soyez adulte, enfant, et surtout grand enfant, laissez-vous porter et découvrez Belfort autrement.

A partir de 7 ans

Sur réservation .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Belfort à la loupe

L’événement Belfort à la loupe Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)