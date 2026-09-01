Belfort à la loupe Belfort
samedi 19 septembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Belfort à la loupe
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’écoute de votre guide, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par la vie quotidienne. Que vous soyez adulte, enfant, et surtout grand enfant, laissez-vous porter et découvrez Belfort autrement.
A partir de 7 ans
Sur réservation .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belfort à la loupe
L’événement Belfort à la loupe Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Soirée Re-Discovery La Poudrière Belfort 12 septembre 2026
- Between, ouverture de saison Belfort 17 septembre 2026
- Alstom Belfort Belfort 18 septembre 2026
- Le Fort a 200 ans !, Fort de le Justice (Belfort), Belfort 19 septembre 2026
- Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Belfort 19 septembre 2026