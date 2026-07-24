Soirée Re-Discovery La Poudrière Belfort

Informations pratiques

Belfort

Soirée Re-Discovery

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

À l’occasion des 30 ans de la Poudrière, des 25 ans de l’album Discovery , des 20 ans de l’asso Eye of the Dead et de ceux du passage des Daft Punk aux Eurocks, on est heureux de vous présenter cette soirée.

Mars 2001 l’album des sort. Une heure de house aux accents disco, funk, rock, 14 titres tous devenus des tubes atemporels.

Les clips de Daft Punk n’étaient pas des clips comme les autres… On retrouvait dans chacun ces mystérieux personnages extra-terrestres bleus, qui semblaient raconter une histoire. C’était bien le cas.

Daft Punk a développé autour de l’album un concept mêlant la science-fiction et l’industrie du divertissement. Inspiré par son amour d’enfance pour les anime japonais, le duo collabore avec le dessinateur d’Albator, pour produire ce film d’animation avec Discovery en bande originale.

Un chef d’oeuvre pour toutes les générations, qu’il faut découvrir et re-découvrir.

Projection sur grand écran par l’asso Cinéma d’Aujourd’hui.

La projection sera accompagnée de DJ sets hommages à la French Touch par le crew EOTD.

Vous pourrez profiter du bar et vous régaler avec le food truck tout au long de la soirée.

Pour prolonger les réjouissances, l’asso Eye of the Dead prend le contrôle de la Poudrière pour fêter ses 20 ans avec une Noizegate Klub spéciale. De manière évidente, ce sera un retour aux bases du clubbing entre électro, house et techno. .

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com

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English : Soirée Re-Discovery

L’événement Soirée Re-Discovery Belfort a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)