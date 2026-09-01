Between, ouverture de saison Belfort
jeudi 17 septembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Between, ouverture de saison
3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 21:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Venez découvrir la nouvelle saison de VIADANSE et assister à la présentation de BETWEEN, une performance chorégraphique de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux avec les danseur·euses interprètes Meriem Bouajaja, Juliette Bouissou, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Mohamed Lamqayssi, Angela Vanoni. .
3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Between, ouverture de saison
L’événement Between, ouverture de saison Belfort a été mis à jour le 2026-08-17 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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