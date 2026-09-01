Informations pratiques

Belfort

Between, ouverture de saison

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Venez découvrir la nouvelle saison de VIADANSE et assister à la présentation de BETWEEN, une performance chorégraphique de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux avec les danseur·euses interprètes Meriem Bouajaja, Juliette Bouissou, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Mohamed Lamqayssi, Angela Vanoni. .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Between, ouverture de saison

L’événement Between, ouverture de saison Belfort a été mis à jour le 2026-08-17 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)