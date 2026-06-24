Ex-POSE(S) Belfort
Ex-POSE(S) Belfort samedi 29 août 2026.
Belfort
Ex-POSE(S)
Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 20:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Événement de clôture d’Un été sous les murailles, en partenariat avec VIADANSE, Ex-POSE(S) est une performance artistique inspirée des sculptures d’Henri Laurens, un artiste qui aimait représenter la féminité des formes douces et puissantes. Les deux danseurs Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, donnent vie à ces sculptures en imitant leurs poses puis en les reliant par des mouvements fluides. Cette performance se déroulera sur la terrasse panoramique afin de clôturer cette saison et d’annoncer l’ouverture prochaine du nouveau Musée d’Art de Belfort !
Durée 25 minutes
Evénement proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques. .
Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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English : Ex-POSE(S)
L’événement Ex-POSE(S) Belfort a été mis à jour le 2026-06-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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