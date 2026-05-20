JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités Belfort
JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités Belfort samedi 25 juillet 2026.
Belfort
JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités
rue Xavier Bauer Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Cette année encore, les journées de reconstitution historique donneront vie à la Citadelle durant tout un week-end.
Elles se déploieront dans les différents lieux de la fortification avec cette année une nouvelle thématique les Traités, qui devrait intéresser petits et grands.
Plusieurs plateaux de reconstitution répartis dans la Citadelle permettront aux visiteurs de découvrir plusieurs périodes phares de l’histoire belfortaine en lien avec le sujet entre le 14e siècle et le début
du 20e siècle. .
rue Xavier Bauer Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités
L’événement JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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