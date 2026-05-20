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JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités Belfort

JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités Belfort samedi 25 juillet 2026.

Adresse : rue Xavier Bauer

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belfort

JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités

rue Xavier Bauer Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Cette année encore, les journées de reconstitution historique donneront vie à la Citadelle durant tout un week-end.
Elles se déploieront dans les différents lieux de la fortification avec cette année une nouvelle thématique les Traités, qui devrait intéresser petits et grands.
Plusieurs plateaux de reconstitution répartis dans la Citadelle permettront aux visiteurs de découvrir plusieurs périodes phares de l’histoire belfortaine en lien avec le sujet entre le 14e siècle et le début
du 20e siècle.   .

rue Xavier Bauer Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités

L’événement JOURNEES D’HISTOIRE VIVANTE les Traités Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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