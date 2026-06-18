SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte ! Belfort dimanche 30 août 2026.

Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte !

Allée du Souvenir français Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 16:15:00

Date(s) :

2026-08-30

Belfort est réputée pour sa capacité à résister. C’est en quelque sorte une vigie pour la défense des frontières au XIXe siècle. Le commandant de Bellonnet (1789-1851) vous raconte ses travaux de fortification tout en brossant l’expansion économique en cours. Une visite incontournable pour mieux appréhender les enjeux de Belfort après la guerre de 1870-1871 !

RDV sur la Terrasse du Lion de Belfort

À partir de 10 ans • Comédien intervenant Christian Waldner • sur réservation

Spectacle proposé à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

Présence d’au moins un accompagnateur adulte obligatoire pour les mineurs.

Attention prévoir des chaussures de marche .

Allée du Souvenir français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English : SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte !

L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Il faut sauver la Miotte ! Belfort a été mis à jour le 2026-06-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)